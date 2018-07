Jogadores corintianos veem torcida maior que a do Flamengo

SÃO PAULO - Véspera de Corinthians x Flamengo é comum que o assunto torcida venha à tona. Qual delas é a maior do País é uma interminável polêmica, até mesmo para os institutos de pesquisa. "A maior é a do Corinthians", garantiu nesta sexta-feira o goleiro corintiano Cássio. Já o lateral-direito Edenílson disse que a torcida alvinegra é "maior e melhor".

Os dois jogadores deram entrevista coletiva nesta sexta e acirraram a rivalidade entre os clubes que se enfrentam neste domingo, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. "A diferença é grande", disse Cássio. "No ano passado, a gente não estava disputando o título Brasileiro e nossos jogos tinham média de público de 20, 25 mil pessoas. Outros times quando não estão bem levam 10, 15 mil."

Já Edenílson lembrou a partida contra o Luverdense, em Mato Grosso, pela Copa do Brasil, para justificar o maior número de corintianos no País. "Era longe pra caramba e tinha gente. É difícil achar uma torcida igual a do Corinthians.

Uma pesquisa da consultoria Pluri, divulgada ano passado, apontou a torcida do Flamengo como a maior do Brasil, com 29 milhões de torcedores. O Corinthians, segundo essa pesquisa, vem em segundo, com 25 milhões. Uma recente pesquisa do Ibope mostrou, por outro lado, que os corintianos são 19% da população brasileira, enquanto os flamenguistas, 18% - praticamente um empate técnico.

Para a partida deste domingo, no Pacaembu, o Corinthians já anunciou que vendeu 31 mil ingressos antecipadamente. O jogo coincide com o aniversário do clube, que completa neste domingo 103 anos.