Jogadores da Albânia são recebidos com festa após briga generalizada

A briga generalizada na partida entre Sérvia e Albânia pelas Eliminatórias da Eurocopa teve gosto de título para os visitantes. Milhares de torcedores albaneses foram recepcionar a chegada dos jogadores no Aeroporto Madre Teresa e fizeram festa pelas ruas da capital Tirana, apesar de a partida da última terça-feira ter sido cancelada após a confusão.

Seguindo o mesmo viés, a imprensa local registrou com bons olhos a confusão em campo, principalmente com a ordem da Uefa, que proibiu os albaneses de acompanharem a partida no estádio, que ocorreu em Belgrado, por causa dos risco de briga entre torcedores dos dois países. O jornal local Shqip descreveu o jogo como "a batalha pela bandeira", e disse "os símbolos albaneses descem dos céus e enlouquecem os torcedores".

A partida entre Sérvia e Albânia foi interrompida aos 41 minutos do primeiro tempo, quando o defensor Stefan Mitrovic foi retirar uma bandeira carregada por um drone até o gramado do Partizan Stadium. Os jogadores albaneses não gostaram da atitude do rival, dando início a uma briga generalizada, onde torcedores locais invadiram o gramado para agredir os oponentes visitantes. O episódio fez com que o árbitro cancelasse o jogo.