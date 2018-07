Jogadores da Chapecoense serão enterrados em várias partes do País neste domingo

Após o velório coletivo realizada em Santa Catarina, neste sábado, acontecerão neste domingo sepultamentos dos corpos de vários atletas da Chapecoense em suas cidades de origem. E estão previstas mais homenagens.

Maior artilheiro da história do clube, o atacante Bruno Rangel será velado na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Antes, o caixão do jogador será levado do aeroporto em um caminhão do Corpo de Bombeiros. O trajeto inclui uma passagem pelo bairro Parque Prazeres, onde morou o jogador.

Bruno Rangel tinha ligação muito forte com a cidade, onde costumava voltar nas férias. Ele colaborava com uma escolinha de futebol voltada para crianças carentes da região.

O também atacante Thiaguinho será sepultado na cidade de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. O corpo do jogador é aguardado na cidade de 26 mil habitantes no início da manhã. A prefeitura está ajudando na cerimônia, e prevê a participação de muitos moradores de cidades vizinhas. Além de um cortejo em caminhão do Corpo de Bombeiros, Thiaguinho será velado na Câmara Municipal de Bom Jardim. O enterro está previsto para acontecer às 16 horas.

Em Porto Alegre, o zagueiro Filipe Machado será velado por três horas na Arena do Grêmio, clube no qual teve rápida passagem. O jogador era natural de Gravataí, na região metropolitana da capital gaúcha.

O meia Cleber Santana, por sua vez, que era o capitão da Chapecoense, será enterrado no município de Paulista, na Grande Recife. O velório do jogador será realizado no Salão Nobre da sede do Sport, na Ilha do Retiro. Foi no clube pernambucano que Cleber Santana começou a sua carreira.