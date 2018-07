Jogadores da Espanha cancelam greve do fim de semana

A greve ocorreria por conta da insatisfação dos jogadores com os atrasos no pagamento de salários - estima-se que cerca de 200 atletas da primeira e da segunda divisão estavam com problemas no pagamento.

Mas segundo informou nesta terça-feira o assessor da AFE, Luis Rubiales, houve avanços consideráveis nas conversações com a Liga Espanhola e com a Real Federação de Futebol Espanhola. Assim, a greve foi cancelada.

Antes da reunião desta terça-feira que culminou no cancelamento da paralisação, as negociações já haviam se intensificado nos últimos dias e davam mostras de que o desfecho seria positivo.