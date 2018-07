Jogadores da Inter dedicam título para Samuel Os jogadores da Inter de Milão dedicaram o título do Mundial de Clubes, conquistado neste sábado, a um companheiro que não pôde disputar a competição em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. Titular do time italiano, o zagueiro argentino Samuel vai perder o restante da temporada por causa de grave contusão no joelho direito, mas foi lembrado pelo grupo após a vitória sobre o Mazembe na final.