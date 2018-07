Jogadores da Itália decidem manter ameaça de greve A Associação Italiana de Jogadores de Futebol anunciou nesta sexta-feira que seus associados reforçaram a intenção de entrar em greve caso não seja assinado um novo acordo coletivo com os clubes da primeira divisão do Campeonato Italiano até o dia 30 de novembro. A ameaça feita agora é resultado da pequena evolução conseguida nas reuniões entre as partes envolvidas.