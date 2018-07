Jogadores da Lazio postam foto de mãos dadas e dividem internautas

Dois jogadores da Lazio, o atacante Keita Baldé e o lateral direito Patric Gabarrón postaram uma foto em que aparecem de mãos dadas na beira de uma piscina. Na legenda da foto, ambos usaram o "emoji" de coração.

Embora os atletas não tenham de fato se assumido homossexuais ou que estão em um relacionamento, muitos internautas chegaram a essas conclusões. E as reações foram muito diversas. Enquanto muitos apoiaram e disseram que isso passaria uma mensagem para que mais atletas do futebol se assumissem, outros demonstraram preconceito através de respostas homofóbicas.

❤️@keitabalde14 pic.twitter.com/KLOsQEpErB

Este usuário disse que o ato mudaria o futebol para sempre e que receberia o apoio de familiares e torcedores.

If Keita turns out gay this is gonna change football forever, he's gonna get all the support he needs from friends, family and supporters❤ — david k (@TakinThePisczek) 4 de junho de 2017

Já este disse que a essa altura nem deveria ser necessário se preocupar com tal ato nestes dias, e que eles foram honestos. Terminou desejando que Baldé jogasse no Liverpool.

Massive statement, one in this day and age shouldn't be necessary. But fair play for being honest. Best of luck to ye. Sign for Liverpool — Steven Walsh (@guffy82) 4 de junho de 2017

O internauta Sam disse estar feliz por eles, e que se assumir homossexual é inédito e corajoso com as minorias.

If this is true, im happy for them, a footballer coming out gay is unheard of and brave to do due to minors — Sam (@L4_SwH) 4 de junho de 2017

Por outro lado, o usuário Ethan disse que nunca mais deixaria seus filhos assistirem a Lazio e que não há lugar no futebol para isso.

My kids won't be watching Lazio ever again you disgust me no place in football for this — Ethan (@EthanCRJ) 4 de junho de 2017

Este torcedor do Besiktas ofendeu os homossexuais e disse que ser gay não é normal.

fuck lgbt yes normal lifes amk utanmıyomusunuz la — SAMPİYOONN #MUTLUSON (@Sampi10Besiktas) 4 de junho de 2017

Já este disse que não quer mais Balde no seu clube e que ninguém deseja homossexuais no time que torce.

Don't want Keita at my club anymore — Jamie (@ClinicalSolanke) 4 de junho de 2017

I'm sure nobody else wants a queer at the club either. — Jamie (@ClinicalSolanke) 4 de junho de 2017

Outros internautas, apesar de apoiarem os jogadores (que, ressalte-se, não se assumiram de fato como homossexuais), manisfestaram preocupação quanto a recepção junto aos torcedores, tanto na Itália quanto em outros países. Os "ultras" da Lazio tem ligações históricas com a extrema-direita italiana e o fascismo, e Balde já não estaria tranquilo junto a eles por ser negro.

Needs to move from Italy. The ultras will be relentless with him being both black and gay — (@Ozilcentro) 4 de junho de 2017

Let's hope this inspires others to come out aswell. Brave of you to do that in the scene of the italian ultras. — Jørgen (@CoqLovesCock) 4 de junho de 2017

Este torceu para que a Lazio não jogue na Rússia.

Better hope he doesn't play in a European match in Russia — Adam (@SimplyMadders) 4 de junho de 2017

Este outro lembrou que no Senegal, país natal de Baldé, ser homossexual é crime.

Homosexuality is illegal in Senegal — El Hadj Diouf (@soldatdafrique) 4 de junho de 2017

Posteriormente, Patric mostrou que a foto estava cortada. Na imagem inteira, o lateral também segura a mão de outro homem, Sadok Moumni Chamlali, CEO da loja de roupas Animal Eye London.