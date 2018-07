Jogadores da Liga Italiana concordam novamente em realizar greve

As duas partes já estão negociando há semanas sobre as propostas da Liga Italiana para forçar jogadores que não estão nos planos de um clube a treinar longe da equipe principal ou aceitar uma transferência, condições com as quais o sindicato dos jogadores não concorda.

"A associação dos jogadores... aguardará até o dia 30 de novembro para anunciar a data da greve", disse o sindicato em comunicado.

O presidente da federação italiana de futebol, Giancarlo Abete, já tentou mediar a disputa, mas sua sugestão de que a Liga e o sindicato discutam um contrato coletivo sem mencionar os jogadores não desejados foi rejeitada pela liga.

A posição dos clubes da Liga Italiana enfureceu o sindicato, que já estava descontente e acredita ter feito concessões no contrato coletivo que irá definir os direitos básicos dos jogadores.

O atual contrato venceu no final da temporada.

Abete agora disse que tentará usar uma comissão independente de arbitragem para resolver a questão mas, com a federação em dificuldades para diluir o conflito, a disputa pode chegar ao Comitê Olímpico Italiano (CONI) que controla todos os esportes.