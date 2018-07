Jogadores da Ponte Preta agora querem o caneco da Segundona

O retorno à elite nacional é apenas o primeiro passo da Ponte Preta. Os jogadores querem mais e apostam agora no título da Série B do Brasileiro, o que seria o primeiro da história de 114 anos do clube de Campinas. Com a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, além do acesso, a equipe ainda retomou às liderança do torneio, com um ponto a mais que o Joinville (67 a 66), que também já garantiu vaga na Série A.

"Buscamos o acesso que a gente tanto desejava, tanto almejada desde a eliminação na Copa Sul-Americana. Agora vamos com tudo na busca pelo título, no qual estamos focados", afirma o volante Fernando Bob. "Vamos comemorar bastante o acesso, mas amanhã já estaremos focados na taça da Série B."

Na verdade, o domingo será dia de descanso e ainda de festa para os jogadores de Campinas. A reapresentação será na segunda-feira, já visando o confronto do dia 15, na próxima rodada, que está sendo encarado como a 'final antecipada.' A Ponte Preta visita, sábado, às 16h20, o vice-líder Joinville. "Conquistamos nosso primeiro objetivo, mas ainda falta a taça. Vamos até o fim na briga por ela", garante o artilheiro Alexandro, que abriu o placar em Bragança Paulista em cobrança precisa de pênalti.

"A taça virá para coroar o bom trabalho com essa molecada fora de série", enfatiza o experiente goleiro Roberto, que caiu com o time em 2013. "Fiquei no time, pois sabia que podia dar o acesso para essa maravilhosa torcida. E não tem como esconder o sentimento que sinto pela Ponte Preta. Até minha filha canta o hino do clube. Quero muito agora o título." Com a vitória diante do Bragantino, são dez nos últimos 13 jogos, além de três empates, e a manutenção da liderança pela nona rodada seguida. A Ponte, que começou cambaleante e chegou a ocupar a 14ª colocação, se tornou 'imbatível'.