Jogadores da seleção brasileira aproveitam folga com familiares

De folga após empatar com o México em 0 a 0 na última terça, em Fortaleza, os jogadores da seleção brasileira aproveitaram para passar um tempo com a família e os amigos. O capitão Thiago Silva reuniu em sua casa alguns amigos e companheiros de equipe, como Neymar, Daniel Alves e suas respectivas namoradas, Bruna Marquezine e Thaissa Carvalho. O cantor Mumuzinho e ex-jogador Marcão, do Flu, também estavam presentes.

Os momentos foram registrados por Paula Real, cunhada do zagueiro e capitão da seleção brasileira, e postados no Instagram.

Hulk também aproveitou o dia ao lado da família. Em seu perfil no Instagram, o atacante que não participou da partida devido a um incômodo na coxa esquerda, também postou fotos.

O lateral Marcelo passou o dia com a irmã Júlia, e David Luiz curtiu o pequeno sobrinho Abner e a família na piscina de casa. E como os descansos em época de Copa do Mundo são raros, o técnico Felipão ficou no Nordeste para um passeio com a esposa. Esteve durante o dia na praia do Fortim, no Ceará.

A seleção brasileira se apresenta nesta quinta-feira no Rio, e segue de ônibus para Teresópolis. Neste fim de semana, Felipão deve começar a esboçar o time que enfrenta Camarões na próxima segunda, na última rodada da primeira fase da Copa.