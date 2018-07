Jogadores da seleção brasileira se apresentam em hotel no Rio

RIO - O goleiro Jefferson e o atacante Fred foram os primeiros jogadores a se apresentar à seleção brasileira na manhã desta segunda-feira, dia em que começa a concentração do Brasil para a Copa do Mundo. Eles chegaram cedo ao hotel que serve de ponto de encontro da delegação no Rio de Janeiro antes da viagem a Teresópolis, região serrana do Rio.

Pouco tempo depois, cerca de 100 professores iniciaram um protesto em frente ao Linx Hotel, que fica próximo ao Aeroporto Tom Jobim.

A viagem para Teresópolis, a 91 km do Rio, que estava marcada para as 10 horas, ocorreu com mais de 30 minutos de atraso por conta da confusão para a saída do ônibus com o jogadores em meio aos manifestantes.

Na Granja Comary, a seleção não apenas vai se apresentar no Centro de Treinamento como também vai inaugurá-lo depois de ampla reforma.

Dentre os 23 convocados, apenas o lateral-esquerdo Marcelo ganhou permissão para se apresentar na terça porque jogou sua última partida na Europa no sábado, na decisão da Liga dos Campeões. O brasileiro aproveitou o domingo para comemorar o título europeu com os companheiros do Real Madrid.

Somente na Granja Comary os jogadores vão reencontrar a comissão técnica, liderada por Luiz Felipe Scolari. Felipão, o coordenador técnico Carlos Alberto Parreira e os demais membros da comissão chegaram antes ao Centro de Treinamento.

Em Teresópolis, os jogadores vão dedicar os dois primeiros dias de trabalho aos exames médicos. Nesta segunda, eles terão início às 15 horas. Uma hora depois, jogadores serão destacados para entrevista coletiva.

Antes da estreia na Copa, no dia 12 de junho, contra a Croácia, a seleção farão dois amistosos. No dia 3, o adversário será o Panamá, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Três dias depois, os comandados de Felipão vão encarar a Sérvia, no Morumbi, em São Paulo.