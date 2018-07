Jogadores da Brasil chegam aos EUA para a Copa América

A seleção brasileira começou a chegar neste domingo aos Estados Unidos para a disputa da Copa América Centenário. Do Brasil, vieram o técnico Dunga, o coordenador Gilmar Rinaldi e demais integrantes da comissão técnica. O único atleta que embarcou em São Paulo foi o lateral-direito Fabinho, do Mônaco. Ainda neste domingo são esperados mais seis jogadores: os meias Willian e Phillipe Coutinho, que atuam no futebol inglês, o zagueiro Marquinhos, que vem da França, além do goleiro Ederson, que atua no Benfica de Portugal, do também zagueiro Gil, que está no futebol chinês, e de Hulk, do russo Zenit.

Juninho Paulista, que será auxiliar pontual da seleção nesta fase inicial de preparação, também desembarcou em Los Angeles, vindo no mesmo voo. A delegação chegou ao hotel por volta das 9 horas (13h pelo horário de Brasília) e Juninho disse que vai fazer um trabalho de observar e apontar aos treinadores aspectos que considerar importantes.

O primeiro treino da seleção está programado para a manhã desta segunda-feira, mas pode não ser realizado, pois Dunga terá pouquíssimos jogadores à disposição. Também para esta manhã estão previstas as chegadas do goleiros Alisson e Diego Alves, dos zagueiros Miranda e Rodrigo Caio, do lateral-esquerdo Douglas Santos, dos meio-campistas Luiz Gustavo e Lucas Lima, e do atacante Gabriel. Mas eles podem chegar cansados e além disso com o treinamento já sendo realizado.

Assim, é provável que só ocorra o treino marcado para a tarde (17 horas de Los Angeles), quando Dunga talvez também possa contar com os meio-campistas Rafinha Alcântara e Renato Augusto e o atacante Douglas Costa - a previsão é de que também se apresentem à tarde. O grupo de jogadores irá sendo fechado aos poucos. Isso porque o corintiano Elias desembarca nos Estados Unidos na terça-feira e Daniel Alves, lateral-direito do Barcelona, na quarta. Até o início da tarde, a CBF ainda não havia confirmado quando chega o atacante Jonas, do Benfica, convocado para o lugar de Ricardo Oliveira, cortado por lesão.

Mas Dunga só terá os 23 convocados à sua disposição na próxima segunda-feira, quando se apresentarão o lateral-esquerdo Filipe Luis e o volante Casemiro, que no sábado disputarão a final da Liga dos Campeões no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid, em Milão. No próximo domingo, a seleção brasileira fará contra o Panamá, em Denver, o único amistoso antes da estreia na Copa América Centenário, dia 4 de junho, no Rose Bowl, contra o Equador.