Jogadores da seleção criticam estado do gramado após vitória

O gramado do Estádio MetLife, em Nova Jersey, foi alvo de duras críticas após a vitória da seleção brasileira sobre o Equador, por 1 a 0, nesta terça-feira. "O campo deixou a desejar. No nosso modo de ver foi horrível, mas a gente tem que jogar, faz parte", afirmou o atacante Neymar. "A grama estava muito fofa e isso prejudicou nosso jogo. Mas nosso time tem jogadores de muito talento que conseguiram superar essa dificuldade", disse o goleiro Jefferson.

Único estádio norte-americano que abriga dois times da NFL - os rivais New York Jets e o New York Giants. -, o MetLife passa por um processo especial para abrigar os jogos de futebol. A grama natural é colocada em cima da grama sintética, o que explica o fato de ficar mais fofo e prender a bola (veja o vídeo). Curiosamente, o estádio trazia boas recordações para Neymar até o jogo desta terça-feira.

Foi nesta arena, quatro anos atrás, que ele marcou seu primeiro gol com a camisa do time principal. Abriu a vitória de 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em 2010. “Nunca vou me esquecer daquele gol. Foi uma jogada do André Santos em que eu escorei de cabeça. Quase dentro do gol”, recorda-se o capitão da seleção brasileira. Dois anos antes, em 2008, ele havia participado da inauguração do próprio estádio em um jogo amistoso contra o Santos.

Com 82.500 lugares, o MetLife foi a sede da última edição do SuperBowl, o maior evento esportivo dos Estados Unidos e o de maior audiência no mundo com 111 milhões de espectadores. É uma das arenas mais importantes do país e apresenta números grandiosos. São mais 2100 televisores de alta definição e quatro telões de 36 metros de comprimento por metros de altura.