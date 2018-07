Jogadores da seleção de Cuba desertam no Canadá

Por conta das deserções, o técnico de Cuba, Alexander Gonzalez, ficou com apenas 11 jogadores disponíveis para escalar seu time. Assim, os cubanos acabaram sendo presas fáceis para o Canadá, que venceu por 3 a 0 e ficou muito perto da vaga para a próxima fase das Eliminatórias. Cuba já estava eliminada.

"Como em qualquer seleção cubana que viaja pelo mundo, eles estão perseguindo o sonho americano. É difícil tentar manter a equipe. Obviamente é uma situação difícil para a equipe e é difícil para mim falar sobre isso", lamentou o técnico Gonzalez.

Este é o terceiro caso recente de deserção no futebol cubano. Em janeiro, duas jogadoras da seleção feminina abandonaram a delegação em Vancouver, também no Canadá, e seguiram rumo aos Estados Unidos. Durante a Copa Ouro, Yosniel Mesa desertou em Charlotte, na Carolina do Norte.

RESULTADOS - Na noite de sexta-feira aconteceram os jogos da quinta rodada da terceira fase. Destaque para o México, que foi à Guiana e goleou por 5 a 0, mantendo os 100% de aproveitamento no Grupo B. Os Estados Unidos sofreram e, só com um gol aos 45 minutos do segundo tempo, venceram Antígua e Barbuda por 2 a 1, fora de casa.

Desta fase passam os dois primeiros colocados de cada um dos três grupos. Só o México já está classificado para o hexagonal final. Pelo A, Guatemala e EUA jogam por um empate terça, na América Central, para avançarem. A Jamaica precisa vencer Antígua e Barbuda por dois gols de diferença e torcer para o que o outro jogo tenha um vencedor.

No Grupo B, a Costa Rica tem tudo para avançar, uma vez que joga por um empate contra a Guiana, em casa. El Salvador não apenas torce contra os costa-riquenhos como tem que vencer o México como visitante e tirar três gols de saldo. Por fim, no Grupo C, o Canadá visita Honduras e joga por um empate. Se os hondurenhos vencerem, avançam. O Panamá só não avança se perder de Cuba, fora de casa, por goleada.