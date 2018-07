Jogadores da seleção farão exames antidoping antes de estreia no futebol olímpico Os jogadores da seleção olímpica passarão por exames antidoping antes da estreia da Olimpíada, dia 4, contra a África do Sul, em Brasília. O procedimento será adotado também em todas outras seleções que vão participar dos Jogos do Rio. A coleta do material será feita de surpresa, por equipe designada pela Fifa, que tem no comando o médico brasileiro Fernando Solera.