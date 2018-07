Jogadores da seleção frustram torcedores em aeroporto

Grupo de crianças especiais aguardava passagem dos atletas no saguão do Afonso Pena

CURITIBA - Depois de Kaká se apresentar à seleção brasileira com um dia de antecedência, a maior parte dos jogadores convocados por Dunga chegou nesta sexta-feira pela manhã no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde a seleção inicia a sua preparação para a Copa do Mundo.

Veja também:

Problema em voo atrasa chegada de Dunga à Curitiba

SIMULADOR - Dê os palpites para a Copa

BLOG BRASIL NA COPA - Os bastidores da seleção

O primeiro a chegar foi o atacante Nilmar, que desembarcou no início da manhã e fez a alegria do pequeno grupo de torcedores que aguardava a seleção no saguão do local. O restante do grupo de jogadores, porém, foi para uma sala reservada do aeroporto e seguiu direto para o ônibus que os esperava na pista do aeroporto. De lá, os atletas foram levados para o CT do Caju.

O pequeno número de torcedores que foi prestigiar os jogadores da seleção era formado, em sua maioria, por crianças e adolescentes, alguns deles com bandeiras do Brasil. A estratégia do técnico Dunga de preservar a seleção do contato com o público também frustrou os muitos jornalistas - presentes até em maior número do que os torcedores - que esperavam os atletas no saguão.