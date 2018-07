Jogadores da seleção jogam golfe durante tarde livre

Depois de um treino puxado na manhã deste sábado, no campo da escola Hoerskool Randburg, em Johannesburgo, Dunga deu a tarde livre para os jogadores. Grande estrela do grupo, Kaká optou por ficar recluso no complexo do Hotel Fairway, que inclui um belo campo de golfe, e ficou jogando com Julio César e Júlio Baptista.

Dunga já tinha avisado que os jogadores teriam liberdade durante as folgas no período da Copa na África do Sul. Assim, cada um aproveitou o curto tempo livre como pôde. Alguns, por exemplo, foram fazer compras e passear num lotado shopping de Johannesburgo. Foi o caso de Felipe Melo, Elano, Luís Fabiano, Grafite e Doni, que saíram sem o uniforme da seleção, mas mesmo assim chamaram a atenção do público e causaram certo alvoroço no local.

Neste domingo, porém, o grupo volta a trabalhar em dois períodos. E não há nova folga programada para os próximos dias. Mas Dunga já avisou que dará um descanso aos jogadores quando sentir que eles estão ficando muito "tensos".