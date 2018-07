Jogadores da seleção vão ao campo pela primeira vez

Os jogadores da seleção brasileira que disputarão a Copa do Mundo treinaram no campo pela primeira vez na manhã deste domingo, no CT do Caju, em Curitiba. Nada com bola, no entanto, e apenas exercícios físicos comandados pelos preparadores Paulo Paixão e Fábio Mahseredjian.

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os atletas foram divididos em grupos para o treino. O trabalho, após os exames físicos e médicos dos dois dias anteriores, começa a ser individualizado, com a intenção de ajustar o grupo para que chegue progressivamente ao ápice da forma física na segunda fase do Mundial na África do Sul.

Antes de ir para o campo, todos fizeram exercícios na sala de musculação. Os jornalistas não puderam assistir a esta primeira sessão - somente no treino da tarde terão acesso aos jogadores. Os exercícios continuam até terça-feira, quando está previsto o primeiro treino com bola do time.