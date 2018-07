Jogadores das categorias de base esperam chance no Cruzeiro em 2011

A conquista do título do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Cruzeiro, na última terça-feira ao derrotar o Palmeiras na disputa de pênaltis da final, pode ser o passo que faltava para alguns jogadores das categorias de base serem aproveitados pelo técnico Cuca na equipe profissional em 2011.

Afinal, o Cruzeiro teve alguns destaques individuais na conquista do título no Rio Grande do Sul. O atacante Thiaguinho foi o principal deles ao terminar o Campeonato Brasileiro Sub-20 como artilheiro, com sete gols marcados em sete partidas. Além disso, foi eleito o craque da competição.

O goleiro Douglas Pires foi o outro destaque individual do Cruzeiro na competição. Herói do título ao defender dois pênaltis na final, ele também teve bom desempenho durante o Campeonato Brasileiro Sub-20. Seguro, sofreu apenas cinco gols nas sete partidas que o time mineiro disputou.

E as chances podem surgir em 2011, já que o Cruzeiro ainda não anunciou a chegada de reforços. Além disso, a equipe terá um calendário cheio, com as disputas do Campeonato Mineiro, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Assim, precisará contar com um elenco grande para aguentar a maratona de jogos.