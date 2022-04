Jogadores de Flamengo, Corinthians e Palmeiras podem aprender muito com os técnicos portugueses

Quando Pep Guardiola estava no Bayern de Munique, os jogadores do time alemão souberam sugar do treinador todas as qualidades que os tornariam melhores e mais competitivos, se não todos, a maioria. Atletas de três clubes do Brasil - Flamengo, Corinthians e Palmeiras - têm a mesma oportunidade de aprender e crescer em campo sob o comando de Paulo Sousa, Vítor Pereira e Abel Ferreira, respectivamente - o último há mais tempo no País.

Além desses times terem a chance de ganhar campeonatos, seus jogadores, titulares ou reservas, devem escutar com atenção o que esses portugueses têm a dizer.

Paulo Sousa tem a seu favor a humildade da didática ao explicar para quem o questiona sobre suas ideias. Chegou descobrindo a “trairagem” do futebol brasileiro ao ser negado por alguns atletas no vestiário. Em compensação, recebeu o abraço do torcedor, como os 51 mil que acompanharam a vitória do Flamengo sobre o São Paulo, no Maracanã, ontem, pela segunda rodada do Brasileirão. Também bateu com luva de pelica a postura nada ética de seu compatriota Jorge Jesus de ficar se “oferecendo” aos dirigentes do Fla, que, por sua vez, nunca fecharam a porta ao técnico e também faltaram com o respeito ao novo comandado do time.

Paulo Sousa foi frio o suficiente para não desistir de suas ideias na montagem do Flamengo, testando peças e optando ou não por elas, dando chance a quem entende estar melhor, mas sem abrir mão de nenhum deles, nem mesmo dos traíras. Acredita em sua formação e no sistema de jogo, apesar de estar aberto para novas opções. Os jogadores do Flamengo, se forem espertos como parecem ser, devem tirar proveito dos conhecimentos esportivos de Paulo Sousa. Poderão, com isso, serem melhores atletas e cidadãos.

Da mesma forma, Vítor Pereira mudou o Corinthians para melhor. Fez o que parecia ser óbvio: não escalar os trintões bons de bola ao mesmo tempo porque eles não conseguiriam correr os 90 minutos seguidamente. Bingo! Tentou ainda mudar a posição de alguns e foi avaliando dentro das características dos atletas e do que pensa o técnico português. Ninguém chiou, ao que se tem notícia no clube.

Alguns, como Róger Guedes, se ofereceram para ajudar, como falso 9, por exemplo, e foram construindo liberdade para discutir em nível melhor com o comandante, como deveria ser sempre. O próprio Guedes melhorou muito. Na vitória do Corinthians sobre o Avaí, sábado, fez três gols. Não imagino que seja por acaso.

Portanto, insisto que os limitados taticamente jogadores brasileiros (e em outros quesitos também) aproveitem a presença e os conhecimentos desses treinadores europeus. Abel Ferreira já faz isso há dois anos, com visível melhora dos jogadores do Palmeiras.