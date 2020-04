Jogadores de futebol da Espanha são contra treinamentos fechados após volta das partidas

Jogadores das principais equipes de futebol da Espanha expressaram preocupação sobre o retorno ao trabalho enquanto o coronavírus ainda é uma ameaça e são contra os planos da La Liga, o campeonato nacional espanhol, de promoverem acampamentos de treinamento fechados, anunciou a Associação Espanhola de Jogadores (AFE).

Os capitães de todos os 42 times de La Liga e da segunda divisão do país participaram de uma videoconferência com a associação de jogadores na terça-feira para discutir as condições para o retorno ao trabalho.

Todas as partidas de futebol estão suspensas desde o dia 10 de março por conta do coronavírus na Espanha, que tem até agora mais de 200 mil infecções confirmadas, o maior número da Europa, com a segunda maior taxa de mortos no continente, mais de 21 mil, atrás apenas da Itália.

Embora nenhuma data tenha sido estabelecida para um retorno aos treinamentos ou partidas, tanto a La Liga quanto a Federação Espanhola de Futebol prometeram que tentariam garantir que a temporada fosse completada. O diretor da La Liga Javier Tebas disse que clubes espanhóis perderiam em torno de um bilhão de euros se a campanha não for finalizada.

A liga tem trabalhado em um protocolo para estabelecer condições para um retorno aos treinamentos, que recomenda que todas as equipes promovam acampamentos fechados em suas instalações, medida que o jogador Sergio Busquets, do Barcelona, disse ser contra.

Os capitães ressaltaram sua oposição à proposta de acampamentos de treinamentos fechados na reunião de terça-feira, afirmou um porta-voz da associação de jogadores, acrescentando que os atletas informarão o departamento governamental para o Esporte e o Ministério da Saúde sobre suas preocupações com o retorno ao trabalho.