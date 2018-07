Jogadores de 4 grandes europeus sofrem lesões durante data Fifa

Ter seus jogadores convocados para as seleções de seus respectivos países, normalmente, é um prestígio para os clubes. Porém, as possíveis contusões que o atleta pode sofrer durante os compromissos com a seleção são um revés. A última parada para as Eliminatórias, tanto para a Copa de 2018 como para a Eurocopa de 2016, como para os amistosos já rendeu problemas a, pelo menos, quatro grandes times da Europa.

A contusão mais grave até agora foi a do alemão Mario Götze. Na derrota por 1 a 0 para a Irlanda, o jogador sofreu uma lesão muscular nos adutores da coxa e deve desfalcar a seleção alemã e o Bayern de Munique pelos próximos três meses. Além dele, o meia Schweinsteiger, do Manchester United, também sentiu um desconforto antes do jogo contra a Irlanda e é dúvida para a partida de domingo, na qual a Alemanha enfrenta a Geórgia.

O brasileiro David Luiz é outro atleta na lista dos lesionados. O jogador do Paris Saint-Germain sentiu uma dor no joelho esquerdo depois de uma arrancada na derrota da seleção brasileira para o Chile por 2 a 0. O médico da CBF, Rodrigo Lasmar, afirmou que o zagueiro já está em tratamento. Caso não se recupere para a partida contra a Venezuela nesta terça-feira, o atleta será substituído por Marquinhos, que entrou em seu lugar no duelo contra os chilenos.

O Manchester City sofrerá em dobro. O atacante Kun Aguero e o meia David Silva se contundiram nesta semana. De acordo com o jornal argentino Olé, a lesão sofrida por Aguëro na derrota da Argentina por 2 a 0 para o Equador, pode render um mês de afastamento dos gramados. O jogador sofreu uma lesão no bíceps femoral da coxa esquerda e não deve atuar contra o Paraguai, na próxima terça. O atleta deve desfalcar o City em quatro jogos pelo Campeonato Inglês, incluindo o clássico contra o Manchester United.

Além de Aguero, o clube inglês deve perder o espanhol David Silva, que sofreu um golpe no tornozelo na vitória de 4 a 0 sobre Luxemburgo e foi substituído por Juan Mata. O jogador foi atendido pelos médicos da seleção que ainda estão avaliando a gravidade. De acordo com o site britânico Mirror, há indícios de que possa ter acontecido um rompimento nos ligamentos do tornozelo do atleta.

O Real Madrid levou um susto envolvendo dois importantes jogadores: Karim Benzema e o craque Cristiano Ronaldo. O caso mais grave é o do atacante francês, que sofreu uma lesão de grau 1 na panturrilha esquerda durante a vitória por 4 a 0 sobre a Armênia, na qual anotou dois gols. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, garantiu que o problema não é grave, mas mesmo assim, o atleta não jogará contra a Dinamarca no próximo domingo. Já a versão divulgada pelo jornal espanhol Marca é de que o jogador pode desfalcar o Real por três semanas. Neste sábado, o jogador fará exames na Espanha para confirmar a gravidade da lesão.

Já o português Cristiano Ronaldo sentiu dores no pé após pisar em falso durante a vitória de 1 a 0 sobre a Dinamarca. Preocupado, o técnico Fernando Santos dispensou o jogador da partida contra a Sérvia neste domingo. Com isso, o craque voltou à Espanha, onde irá se juntar aos companheiros do Real Madrid.