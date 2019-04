Jogadores destacam 'seriedade' do Cruzeiro para garantir nova vitória

Depois de garantir a classificação antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores com uma goleada por 4 a 0 sobre o Huracán, o Cruzeiro não se acomodou e agora tenta garantir a melhor campanha geral da fase de grupos do torneio. Um passo importante foi dado nesta terça-feira, com a vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, na Venezuela, graças à seriedade com que o elenco tratou a partida, segundo a avaliação dos próprios jogadores.

"Sim, já estava mais tranquilo, classificado, mas sempre jogamos com seriedade, independente de estar classificado. Ainda mais em uma partida difícil como essa, com campo pesado. O Cruzeiro está de parabéns pela campanha que vai fazendo, independente dos jogadores que jogam", afirmou Thiago Neves.

Com 100% de aproveitamento, o Cruzeiro lidera o Grupo B com 15 pontos, e caminha com segurança na missão de terminar a fase de grupos com a melhor campanha. Essa questão, no entanto, será definida apenas em 8 de maio, quando a equipe recebe o Emelec no Mineirão, pela última rodada. Autor do primeiro gol cruzeirense nesta terça, Fred também elogiou a postura do time.

"Ele (Mano Menezes) falou para a gente manter a seriedade e jogar futebol. O primeiro objetivo a gente conseguiu antes, que era classificar. Agora é buscar a melhor pontuação de todos os grupos para nos dar a condição de definir em casa contra os outros adversários", disse o atacante.

Agora, o Cruzeiro dá uma pausa na Libertadores e foca na estreia no Campeonato Brasileiro. A jornada na competição nacional começa às 21 horas deste sábado, em duelo contra o Flamengo, no Maracanã.