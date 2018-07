Atletas e presidente Macri pedem para Messi ficar na seleção 

A decisão de Lionel Messi de dar adeus à seleção após perder uma nova final pela Argentina causou uma verdadeira comoção entre torcedores, jogadores, dirigentes e ex-treinadores do jogador. Até o presidente Maurício Macri se manisfestou e pediu que o craque reconsidere sua decisão. "Pensei muito no vestiário, acredito que a seleção já terminou para mim", disse Messi após a derrota, nos pênaltis, para o Chile na Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

Um grupo de torcedores foi ao aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, na noite deste segunda-feira esperar o retorno da seleção argentina. Todos mostravam apoio a Messi e reforçaram o pedido para que ele continue defendendo a seleção argentina apesar de mais uma derrota em finais.

Para o goleiro Sergio Romero, Messi deu a declaração de "cabeça quente", logo após o resultado do jogo e do erro nas cobranças de pênaltis. Por isso, Romero acredita que o camisa dez da seleção argentina deve rever sua decisão. "É triste porque mais uma vez tivemos uma chance e a desperdiçamos", disse o goleiro.

Já o argentino Darío Botinelli, ex-meia do Flamengo e que hoje defende o Toluca, afirmou que se sente "angustiado pelo que está vivendo" Messi. "Esperamos que ele retorne à seleção porque é um jogador que a Argentina necessita. Acredito que o futebol mundial necessita de Messi."

Quando ainda estava nos Estados Unidos, Messi, que perdeu um dos dois pênaltis da seleção argentina, afirmou aos jornalistas que já tem a decisão tomada. "Lutei muito, tentei, são quatro finais e não conseguir ganhar. Fiz todo o possível. Dói mais que para qualquer um, mas é evidente que não é para mim."

Nicolas Russo, presidente do Lanus, disse que até a Federação de Futebol da Argentina tentará mudar a decisão de Messi. "Ele tem que ficar", afirmou. Primeiro treinador de Messi, Ernesto Vecchio afirmou que Messi deve estar cansado das críticas e que tem o direito de não jogar mais pela seleção. "Não quero que ele renuncie, mas me coloco em seu lugar. É injusto que o tratem como se fosse um salvador, quando são 11 jogadores em campo", disse Vecchio, que treinou Messi nas divisões de base do Rosario Central, em 1987.

MACRI

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, afirmou que espera que Messi continue atuando pela Argentina "por muitos anos", após o craque ter anunciado que não jogará mais pela seleção depois do fracasso da seleção na Copa América. "Mais do que nunca sinto um grande orgulho por nossa seleção. Espero que a alegria de ver o melhor do mundo continue muitos anos mais. #NoTeVayasLio", escreveu Macri em sua conta no Twitter.

(Com agências internacionais)