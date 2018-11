Jogadores dizem que Palmeiras demonstrou poder de superação em clássico

Os jogadores do Palmeiras disseram que a vitória sobre o Santos por 3 a 2 neste sábado, em casa, pelo Campeonato Brasileiro, demonstrou o poder de superação da equipe. E essa qualidade pode ser vista sob dois pontos de vista. Dentro de campo, o time abriu dois gols, permitiu o empate do adversário e depois reagiu novamente. Fora, a equipe tratou de colocar de vez no passado a eliminação na Copa Libertadores.

"O que podemos falar é que esse foi o jogo da nossa superação. Fizemos uma boa partida contra o Boca (Juniors), mas infelizmente não conseguimos a classificação. Temos um foco grande no Brasileiro, sabemos que temos jogos importantes e esse era um destes. O professor (Felipão) trabalhou muito nosso psicológico para a gente entrar nessa partida e conseguir vencer. Estou muito feliz por ajudar a equipe com esse gol", destacou o meia Lucas Lima.

O resultado deixou o Palmeiras com sete pontos de vantagem (66 a 59) sobre o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Também garantiu o time alviverde matematicamente na próxima edição da Libertadores.

Dudu abriu o marcador para o Palmeiras, mas levou o terceiro cartão amarelo e será desfalque no próximo dia 11 contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O atacante, no entanto, minimizou o problema e seguiu a linha do discurso do companheiro de equipe - Edu Dracena e Victor Luiz também fizeram pelo alviverde.

"Acho que todo jogo é importante, como foi o passado e vai ser o próximo contra o Atlético-MG. As equipes no segundo turno estão bem. Acho que a equipe fez um bom jogo hoje (sábado) e temos de ressaltar o espírito do time e da torcida, que compareceu e ajudou. Às vezes, pagamos o preço de jogar muitas competições. Temos uma semana para descansar e fazer um bom jogo contra o Atlético-MG", disse Dudu.

O Palmeiras agora folgará neste domingo e tratará de secar o Flamengo, que visitará o São Paulo, no estádio do Morumbi.