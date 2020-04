Jogadores do América do México aceitam atraso de salários em apoio a funcionários

Os jogadores do América do México (primeira divisão do futebol mexicano) propuseram adiar o pagamento de uma porcentagem de seus salários em apoio aos funcionários e a outras equipes do clube, em meio à interrupção do torneio Clausura-2020 devido à pandemia do novo coronavírus.

"Esta grande iniciativa tem o objetivo de proteger, de maneira preventiva, o salário de suas companheiras da equipe feminina, assim como os integrantes dos serviços básicos e todos os funcionários administrativos", anunciou o clube em um comunicado.

Segundo Santiago Baños, presidente das 'Águilas', os dirigentes do clube "aceitam" a iniciativa dos jogadores, apesar de, segundo o comunicado, o América possuir "finanças fortes e saudáveis". A declaração também destaca que a iniciativa de solidariedade dos jogadores da equipe principal "representa os valores do americanismo".

Outras equipes da primeira divisão mexicana que propuseram adiar seus pagamentos em apoio a seus clubes são o Querétaro do atacante argentino Ariel Nahuelpán e o Tijuana do atacante equatoriano Miler Bolaños