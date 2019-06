Jogadores do Atlético-MG comemoram 'vitória gigante' contra Santos no Pacaembu

A alegria foi contagiante no rosto dos jogadores do Atlético Mineiro após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil ao derrotar o Santos, por 2 a 1, de virada, em pleno Pacaembu. O lateral Fábio Santos, um dos líderes da equipe, enalteceu o resultado conquistado na noite desta quinta-feira.

"Momento de crescimento da equipe. Voltamos a ter confiança para jogar. Enfrentar o Santos fora de casa nunca é fácil. Vitória gigante, que nos faz acreditar ainda mais. Vamos seguir nessa linha, porque estamos muito bem", comentou o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Patrick também seguiu a linha de seu companheiro de equipe: "O jogo foi isso, de muita raça, amor, dedicação. Meus companheiros fizeram uma excelente partida. Ótimo trabalho, estamos em evolução. Agradecer a Deus, à torcida. A gente agradece pelo carinho. É manter a consistência, seguir firme no trabalho e passo a passo. Assim vamos chegar onde queremos", completou o lateral.

O Atlético Mineiro fez uma partida à altura do que tem apresentado no Campeonato Brasileiro. O time, comandando por Rodrigo Santana, saiu perdendo por 1 a 0, com gol de Gustavo Henrique, mas viu Chará marcar duas vezes e confirmar a classificação.

Curiosamente o próximo adversário do Atlético é contra o próprio Santos, no domingo, às 19h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do Brasileirão.