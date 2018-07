Jogadores do Atlético-MG elogiam gramado do estádio em Marrakesh

MARRAKESH - Os jogadores do Atlético Mineiro gostaram do gramado do Estádio de Marrakesh, que eles conheceram antes do treino de segunda-feira à noite, realizado no campo anexo. Foi o primeiro contato dos atletas com o palco do duelo diante do Raja Casablanca, que acontecerá nesta quarta-feira, às 17h30 (de Brasília).

"Espetáculo. Não tem o que falar. Deu pra sentir como vai ser na quarta-feira", comentou o volante Josué, em entrevista ao SporTV. A opinião do jogador foi reforçada pelo atacante Luan. "É tapete, parecido com o Horto (Estádio Independência). Vamos fazer de tudo para ir à final."

Já o volante Pierre comentou sobre a ansiedade pela estreia. "Dá um friozinho na barriga. Estamos fazendo os ajustes finais nos treinamentos para ver se a gente consegue fazer um bom jogo para ir à final", disse ele, também ao SporTV.

Planejado para o último domingo, o treino fechado do Atlético-MG em Marrakesh aconteceu na segunda-feira. Isso porque o meia Ronaldinho, poupado da atividade do final de semana por conta de dores musculares, voltou a trabalhar normalmente.

Assim, o técnico Cuca pôde fazer os testes táticos que planejava com os portões fechados, para não dar pistas ao Raja Casablanca, adversário da estreia no Mundial de Clubes.