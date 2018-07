Jogadores do Atlético-MG elogiam Valdivia e torcem para chegada do meia do Inter

O Atlético-MG ainda não se manifestou oficialmente sobre a possibilidade de contratar Valdivia junto ao Internacional, mas ao menos no elenco alvinegro, a ideia parece agradar. Nesta quinta-feira, os jogadores comentaram os rumores sobre a contratação do reforço e se empolgaram com a chance de contar com mais um talentoso nome no setor ofensivo.

"O Valdivia é grande jogador e mostrou isso no Internacional. Tem dinâmica de jogo, tem finalização boa de média distância e tem velocidade. Se vier, nos ajudará", considerou o lateral Fábio Santos.

Sem espaço no Inter com o técnico Antônio Carlos Zago, Valdivia chegou a ser pretendido por Corinthians e Cruzeiro, mas não houve acordo. O Atlético-MG, então, teria se aproximado de um final feliz. A chegada do meia seria fruto de uma troca, que levaria o zagueiro Erazo, pouco utilizado recentemente por Roger Machado, para o lado colorado.

"Não sei se a situação do Valdívia é real. Conheço ele porque acompanho o Campeonato Brasileiro, sempre acompanhei muito de perto. É um jogador de qualidade, com certeza. Se viesse, com certeza ajudaria. Mas vou ser um pouco mais cauteloso, esperar a situação se definir, ver se ele vem para cá", ponderou o volante Adilson.

Enquanto Valdivia não é confirmado, o Atlético-MG segue trabalhando e se reapresentou nesta quinta-feira, dois dias após golear o Godoy Cruz pela Libertadores. Possível envolvido na transação com o Inter, Erazo treinou normalmente, assim como o goleiro Victor, desfalque na terça por causa da morte de seu pai. O time mineiro volta a campo no domingo, quando recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro.