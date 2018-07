Jogadores do Atlético-MG enfatizam 'obrigação' de vitória contra o Avaí

Recuperação é a palavra-chave no Atlético Mineiro para projetar a partida contra o Avaí, nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o atacante Robinho, a vitória é obrigatória - especialmente atuando em casa - para que o time encoste nos líderes e continue sonhando com o título.

"O nosso objetivo, com certeza, é fazer a nossa lição de casa, que a gente deixou a desejar nos últimos jogos. E, se for possível, beliscar pontos importantes fora de casa. Com os empates que tivemos fora, se tivéssemos ganho os jogos em casa, estaríamos em uma situação melhor. Mas acho que é começo de campeonato. Sabemos da nossa responsabilidade e, com todo respeito ao time do Avaí, o nosso objetivo é vencer", enfatizou Robinho.

O lateral-esquerdo Fábio Santos segue na mesma linha de raciocínio. O jogador lamentou os pontos perdidos em Belo Horizonte e ressaltou o equilíbrio entre os clubes que disputam o Brasileirão, reforçando a necessidade de obter a primeira vitória no campeonato - foram três empates e uma derrota até agora.

"Ainda mais pelos tropeços que tivemos em casa nos dois outros jogos, aumentou ainda mais a responsabilidade de vencer essa partida. A gente tem que respeitar os adversários. Hoje em dia, sabemos que se você não se impor dentro de campo, essa diferença técnica não aparece. A gente precisa muito desses três pontos, vencer pela primeira vez dentro do campeonato, subir na tabela e, quem sabe, pegar uma sequência boa pela frente", completou o lateral-esquerdo.

O elenco atleticano fez, nesta terça-feira, o último treinamento antes da partida diante dos catarinenses. O técnico Roger Machado comandou um treino com jogadas aéreas e finalizações. O volante Elias, que havia sido poupado da atividade de segunda, participou normalmente da atividade.

Nesta terça-feira, o meia Maicossuel se despediu dos companheiros em uma postagem na conta pessoal no Instagram. No texto, ele agradeceu o clube e enalteceu os títulos conquistados com a camisa do Atlético Mineiro. O jogador, que rescindiu o contrato, deverá se transferir para o São Paulo.