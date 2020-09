Jogadores do Atlético-MG exaltam foco e eficiência em vitória sobre o São Paulo

Mesmo com a forte pressão do São Paulo no primeiro tempo, o Atlético-MG mostrou eficiência e venceu por 3 a 0, nesta quinta-feira, no Mineirão. Para o zagueiro Igor Rabello, que substituiu o experiente Réver, gripado, o segredo esteve na concentração da equipe da casa.

"Nosso time entrou muito focado no jogo, mesmo levando sufoco do São Paulo. A gente soube se defender, depois acertarmos a marcação e conseguimos ainda fazer dois gols no primeiro tempo. O segundo tempo foi mais equilibrado, mas, quando fizemos o terceiro gol, daí deu para dar uma aliviada", resumiu o zagueiro e capitão atleticano na noite.

No primeiro tempo, o São Paulo acertou duas bolas no travessão, teve um gol polêmico anulado pelo VAR e criou outras chances de gol. Mas ao término do jogo, os números mostraram 15 finalizações para cada lado.

Para Igor Rabello a vitória é decisiva para recuperar o moral da equipe mineira. "Porque a gente se mantém na parte de cima da tabela, em condições de brigar pela liderança. Sem contar que a gente vinha de duas derrotas", comentou, referindo-se aos tropeços diante do Botafogo (2 a 1) e do Internacional (1 a 0), ambos fora de casa.

O herói da noite foi o meio-campista Alan Franco. O equatoriano marcou os dois primeiros gols e explicou os motivos da vitória. "Foi uma vitória da eficiência porque fizemos os gols. Mas foi um jogo difícil porque o São Paulo perdeu muitas chances e poderia ter saído na frente. O Atlético mereceu vencer porque sempre manteve a concentração em campo", finalizou.