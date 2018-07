Jogadores do Atlético-MG exaltam volta de Tardelli

Recuperado de lesão muscular na coxa direita, sofrida no dia 26 de setembro, o atacante Diego Tardelli volta ao time do Atlético-MG no clássico de domingo, contra o Cruzeiro, em Uberlândia, pela 31ª rodada do Brasileirão. E o retorno do jogador traz ainda mais confiança ao elenco atleticano.

"É muito importante o Tardelli estar voltando. É um jogador de muita qualidade, que vai nos ajudar muito. A gente vai sempre querer jogadores do nível do Diego Tardelli atuando do nosso lado", afirmou o meia Diego Souza.

"A qualidade do Tardelli é indiscutível. Quando ele está em campo, a gente sabe que fica até mais fácil. É um jogador que se movimenta muito e isso é ótimo para mim, porque sou um jogador mais de área. Então, é indiscutível a ajuda que ele vai nos dar", concordou o atacante Obina.

Com isso, o Atlético-MG espera manter a ascensão, para poder sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. "A gente vem crescendo no campeonato e é um momento de superação porque uma vitória nos dá uma condição bem melhor na tabela. Então, vamos muito motivados", disse Obina. "A gente vem num momento legal, crescendo na competição, e nossa equipe sabe da responsabilidade que é o jogo", afirmou Diego Souza.