Jogadores do Atlético-MG valorizam vitória importante com um a menos em campo

A vitória do Atlético-MG sobre o Bahia por 1 a 0, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, foi muito comemorada pelos jogadores. Embora tenha saído na frente, com um golaço de Cazares, aos seis minutos do segundo tempo, logo em seguida, aos sete, perdeu o lateral-esquerdo Fábio Santos, que foi expulso. O grupo jogou por ele e conseguiu a segunda vitória seguida sob o comando do técnico Levir Culpi.

"É importante vencer dois jogos seguidos porque o time ganha confiança e vamos precisar entrar bem nas últimas rodadas para garantir nossa vaga na Libertadores", explicou o zagueiro Iago Maidana.

Na rodada passada, o Atlético-MG tinha vencido o lanterna Paraná, por 1 a 0, e não pode mais perder a sexta posição nesta 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Soma 53 pontos, em sexto lugar, contra 50 do Atlético-PR, em sétimo.

O volante Elias acha que o time venceu na garra e do jeito que a torcida atleticana gosta. "Já fiz jogos melhores, mas hoje (sábado) a gente encarnou como a torcida gosta. Quando o Fábio Santos foi expulso eu chamei os garotos e pedi para cada um dar dez por cento a mais. A gente correu por ele, se superou e saímos com a vitória", disse o jogador, que viveu do céu ao inferno. Foi vaiado no intervalo e muito aplaudido ao final do jogo. Para ele "o que é importante é somar mais três pontos, jogando bem ou mal".

Levir Culpi deixou o campo sorrindo, aprovando a disposição de seus jogadores. "Foi bacana porque até me emocionei com a disposição dos jogadores. Agora restam três jogos e vamos fazer o possível para levar o time à Libertadores", prometeu. "A sintonia da torcida com o time foi importante. Mas vamos ter que jogar bem e buscar os resultados. Acho que estamos retornando com uma pegada famosa que todos conhecem do Atlético Mineiro".

Agora o Atlético-MG vai enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 36.ª rodada. Não vai ter dois titulares: Fábio Santos, expulso, e Elias, suspenso com três cartões amarelos.