Jogadores do Avaí pagam promessa em Nova Trento Passada a euforia que marcou a manutenção do Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores do time catarinense embarcaram em um ônibus na manhã desta segunda-feira para a bucólica cidade de Nova Trento, distante cerca de 75 quilômetros de Florianópolis, para pagar uma promessa.