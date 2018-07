Jogadores do Barcelona dedicam vitória a Vilanova

VALLADOLID - O Barcelona encerrou sua participação no ano de 2012 com uma vitória diante do Valladolid por 3 a 1, neste sábado. A equipe entrou em campo preocupada com a situação do técnico Tito Vilanova, que recebeu alta momentos antes do jogo após passar por cirurgia para retirada de um tumor na glândula parótida na última quinta-feira. De acordo com o volante Xavi, autor do primeiro gol, o triunfo foi dedicado ao treinador.

"Ele já está em casa, o que é uma grande notícia. Era importante dedicar esta vitória ao Tito. Precisávamos da vitória para seguir na liderança e para tentar manter a vantagem (de nove pontos para o Atlético de Madrid, segundo colocado). Tivemos que nos esforçar muito para conseguir", declarou.

Para homenagear o treinador, os jogadores do Barcelona entraram em campo neste sábado vestindo uma camiseta com os dizeres em catalão "Seny, pit i collons", algo como "Sabedoria, peito e coragem", frase sempre dita pelo treinador. A equipe foi comandada pelo auxiliar Jordi Roura, que admitiu que a notícia do câncer abalou o grupo.

"Foi mesmo um golpe muito duro", declarou. "Pela relação que me une ao Tito, foram dias muito difíceis. A princípio parecia até mais complicado, mas graças a Deus as coisas estão clareando um pouco e ele parece melhor. A parte esportiva estamos tentando fazer com tranquilidade, com normalidade", completou.