Jogadores do Barcelona fazem testes para covid-19 antes do retorno aos treinos

Os jogadores do Barcelona retornarão ao campo de treinamento na quarta-feira pela primeira vez desde o início de março, para se submeterem a testes do covid-19, conforme os clubes espanhóis iniciam o caminho de volta às atividades antes do planejado retorno aos jogos em junho.

“A equipe principal retornará ao campo de treinamento na quarta-feira para fazer os testes necessários antes de iniciar o treinamento individual nos próximos dias”, disseram os campeões espanhóis em comunicado desta terça-feira.

“Depois de concluir a inspeção das instalações do clube esta manhã, a La Liga deu sinal verde para realizar esses testes, a fim de garantir a segurança dos jogadores”.

O último jogo do Barça foi uma vitória por 1 x 0 sobre a Real Sociedad em 7 de março, o que deixou o time com dois pontos de vantagem sobre o Real Madrid, restando 11 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol.

A La Liga, que organiza o torneio, anunciou na segunda-feira que todos os clubes começarão a testar seus jogadores nesta semana como parte da primeira fase de um protocolo de quatro etapas para voltar a jogar, sem torcida, em junho.