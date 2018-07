Jogadores do Barueri ganham apoio do Bom Senso FC

Depois de dar W.O. na rodada da Série D na sexta-feira, o elenco do Barueri ganhou o apoio do Bom Senso FC, grupo de jogadores que busca melhorias para o futebol brasileiro. Na noite passada, os atletas do Barueri se recusaram a entrar em campo contra o Operário-MT, na Arena Barueri, em protesto contra a diretoria por conta de atrasos no pagamento de dois meses de salário e quatro meses de direitos de imagem.

"O Bom Senso FC demonstra total apoio à decisão dos atletas do Barueri de não entrar em campo para realização da partida diante do Operário, pela Série D do Campeonato Brasileiro", registrou o grupo em nota, ao exaltar a atuação do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo que está dando apoio jurídico aos jogadores.

"Esta atitude dos atletas do Barueri reforça e respalda ainda mais as bandeiras que o Bom Senso FC defende desde o seu surgimento, principalmente a preocupação com os clubes de divisões inferiores ou aqueles que contam apenas com três a quatro meses de calendário", afirmou o grupo.

O Bom Senso FC também aprovou a atitude dos jogadores do Operário, rival do Barueri, na noite de sexta. Eles deitaram no gramado no início da partida, que não chegou a ser disputada, para demonstrar apoio ao elenco do Barueri. "O movimento também parabeniza a postura dos jogadores do Operário, que deitaram no gramado, sabendo que o jogo não ocorreria, como forma de simbolizar a ''morte'' do futebol brasileiro."

O grupo destacou que o caso dos jogadores do Barueri não é isolado no futebol brasileiro. "Este é apenas mais um, dentre tantos casos, em que os compromissos firmados em contrato com os profissionais não são cumpridos. Desde já, demonstramos a preocupação e repudiamos qualquer tentativa de represália por parte da direção do Barueri aos atletas. O Bom Senso FC se coloca à disposição para todo e qualquer apoio que os jogadores necessitarem".

Também em nota, o Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo elogiou a decisão dos jogadores do Barueri. "Não é somente uma vitória para a categoria, é um título", afirmou Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato.

"Foi tudo muito tenso, mas precisamos elogiar a atitude dos atletas. Com tantos anos no futebol nunca vi um grupo tão unido e determinado a ajudar um ao outro. É raro ver tamanha união hoje no futebol brasileiro", comentou Mauro Costa, diretor de relacionamento da entidade.