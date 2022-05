Jogadores do Bayern causam polêmica com festa em Ibiza após derrota no Alemão

Apesar de já terem garantido o título do Campeonato Alemão, os jogadores do Bayern de Munique se tornaram alvo de torcedores e comentaristas locais neste fim de semana. O elenco está sendo criticado por ter viajado para Ibiza, na Espanha, logo depois de uma derrota na liga alemã.

No sábado, ainda na ressaca da conquista, o Bayern foi superado pelo Mainz por 3 a 1, fora de casa, uma rodada após vencer o Borussia Dortmund e sacramentar o troféu. O resultado e a atuação abaixo do esperado geraram críticas depois que boa parte do elenco viajou para Ibiza para celebrar o título.

"Isso não é aceitável, especialmente depois de um jogo assim. Se tivessem vencido, eu diria que poderiam ficar em Ibiza por três dias. Se eu fosse o (técnico Julian) Nagelsmann, teria tomado uma ação mais dura. Não é só por causa dos jogadores, mas tem também a imagem do Bayern", disse Lothar Matthäus, um dos ídolos do clube, em entrevista a um canal local.

Ex-treinador do clube de Munique, Felix Magath questionou o profissionalismo dos jogadores. "A temporada só termina na última rodada. Não entendo como um time pode dizer: 'não vamos jogar no fim da temporada, vamos encerrar três semanas antes. Isso não ajuda a Bundesliga e nem o Campeonato Alemão", comentou, referindo-se à liga que organiza o torneio.

As declarações de Magath, treinador atual do Hertha Berlin, ameaçado de rebaixamento, geraram outra polêmica. "(Suas palavras) São muito inteligentes. Não acho que falou essas coisas de forma desinteressada", afirmou Nagelsmann, indicando interesse específico nas atuações do Bayern nas últimas duas rodadas do Alemão.

O Hertha Berlim está brigando para não ser rebaixado e tem como um dos seus adversários nesta disputa o Stuttgart, que será justamente o próximo adversário do Bayern na competição. Portanto, uma postura descompromissada do time de Munique na próxima rodada afetará diretamente o time de Magath.

Diretor de futebol do Bayern, Hasan Salihamidzic defendeu seus jogadores. "Está absolutamente claro que nossos atletas vão dar tudo no domingo, contra o Stuttgart", declarou. Com o título garantido, a equipe de Munique não tem mais nenhuma ambição neste Alemão e nem na temporada.