Jogadores do Botafogo completam 3 meses sem salários, mas treinam

O Botafogo completou nesta quinta-feira três meses de atraso no pagamento de salários dos atletas - o direito de imagem não é pago há seis -, e, com isso, eles já podem pedir a rescisão de seus contratos. Mesmo assim, o grupo de jogadores trabalhou normalmente no turno da tarde.

Antes da atividade, jogadores e comissão técnica conversaram por cerca de 15 minutos. O diretor técnico do clube, Wilson Gottardo, também estava presente.

No fim da manhã, o volante Gabriel conversou com a imprensa e descartou a possibilidade de deixar o clube devido aos atrasos. "Essa atitude não seria a mais correta neste momento. Não é fácil a situação na tabela e fora de campo. Quanto menos a gente se preocupar com isso, melhor para o grupo, para trazer a torcida para o nosso lado", considerou.

Como o Criciúma recuperou os pontos perdidos no STJD, o Botafogo ocupa a 16.ª colocação na tabela do Brasileirão . Se perder para o Atlético-PR domingo, em jogo com portões fechados na Arena da Baixada, o time corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

"Nunca joguei com portões fechados e tenho certeza que o clima muda bastante, mas a concentração da gente tem que ser a mesma. É um jogo de Campeonato Brasileiro, vale três pontos e vamos fazer de tudo para conquistarmos a vitória", concluiu Gabriel.