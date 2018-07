Jogadores do Botafogo voltam a treinar no gramado do Engenhão

A bola finalmente voltou a rolar no gramado do Engenhão. Mas, por enquanto, apenas para o treinamento do Botafogo. Nesta quinta-feira, o clube recebeu liberação do consórcio responsável pelas obras no local para realizar um treino tático no campo principal do estádio.

A novidade teria como objetivo poupar o campo anexo do estádio, onde os treinos do Botafogo estão sendo realizados desde a interdição do Engenhão, no início de 2013.

"Foi bom voltar a treinar no campo principal. Foi uma boa sensação de voltar a esse campo, que nos traz boas recordações, grandes vitórias. Estávamos com saudades", comemorou o goleiro Jefferson, um dos líderes do elenco botafoguense.

O campo anexo já sofreu diversas críticas do elenco por causa da péssima condição do gramado, que, de acordo com os jogadores, provocou até contusões durante os treinamentos - recentemente, os atacantes Wallyson e Rogério sofreram lesões ali. "O gramado do campo anexo está um pouco ruim, mas é o que temos", lamentou Jefferson.

O estádio ainda passa por reformas e, por isso, os jogadores precisaram aguardar a retirada de todo maquinário de cima do gramado antes do treino. Mas a boa notícia é que a liberação do campo principal indica que as principais intervenções na estrutura já foram executadas. A expectativa é que o Botafogo volte a retome a gestão do Engenhão ainda neste ano.