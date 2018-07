Jogadores do Brasil comemoram ida às quartas em dia de folga

O dia seguinte ao triunfo da seleção brasileira sobre o Chile na disputa de pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1, no Mineirão, foi de celebração em família para os jogadores. Afinal, todos eles tiveram o domingo de folga após a classificação da equipe para as quartas de final da Copa do Mundo.

O zagueiro David Luiz, por exemplo, esteve ao lado de uma tia e um sobrinho após a sua decisiva participação na classificação brasileira e registrou esses momentos em redes sociais. O jogador chegou a ser dúvida para o duelo em razão de uma contratura na região dorsal, mas entrou em campo, marcou o seu primeiro gol pela seleção e ainda converteu a sua cobrança na disputa de pênaltis.

O meia Hernanes, que não entrou em campo em Belo Horizonte, se encontrou com familiares e crianças atendidas pela ONG "Love Futbol", que mobiliza comunidades carentes proporcionando a construção de quadras onde não há locais seguros para crianças praticarem esportes.

Já outros jogadores aproveitaram as redes sociais para ainda comemorar a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa. Foi esse o caso do lateral-direito Daniel Alves. "Recuperando energias depois de um grande dia de trabalho! Passo a passo um dia a gente chega lá, pois não existem dificuldades que não possamos superar", escreveu no Instagram, uma rede social de compartilhamento de fotos.

O meia Willian, que entrou no intervalo da prorrogação da partida contra o Chile e desperdiçou a sua cobrança na disputa de pênaltis ao chutar para fora, voltou a agradecer o apoio recebido dos companheiros para superar o momento difícil. "Só tenho a agradecer por fazer parte dessa seleção, um grupo muito unido que nos momentos difíceis um apoia o outro", disse, também por meio do Instagram.

Mas ninguém comemorou mais e foi festejado do que Julio Cesar. O goleiro defendeu as cobranças dos chilenos Pinilla e Alexis Sanchez na disputa de pênaltis, sendo decisivo para a classificação do Brasil às quartas de final da Copa.

Com tratamento de herói, ele tirou fotos e deu autógrafos para fãs em uma feira no Rio. Além disso, a sua esposa, Susana Werner, registrou uma foto do goleiro com o troféu recebido por ter sido eleito o melhor jogador da partida entre Brasil e Chile.

Após o dia de folga, comemoração e confraternização em família, os jogadores da seleção se reapresentam na manhã desta segunda-feira na Base Aérea do Galeão. De lá, eles seguem para Granja Comary, em Teresópolis (RJ), onde vão iniciar a preparação para o jogo com a Colômbia, sexta-feira, em Fortaleza, no Castelão, pelas quartas de final da Copa.