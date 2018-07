Jogadores do Brasil dizem que mereciam vitória contra Paraguai

O Brasil foi novamente eliminado nas cobranças de pênaltis pelo Paraguai nas quartas de final da Copa América. Desta vez, após empatar por 1 a 1 no tempo normal, o time brasileiro perdeu por 4 a 3 nas penalidades, na noite deste sábado em Concepción, no Chile.

Na saída do campo, os jogadores brasileiros consideraram injusta a derrota. "Eu acho que merecíamos a vitória, o Paraguai queria parar o ataque de qualquer maneira e aproveitar bola parada. Tanto é que os escanteios sempre eram perigosos", disse o lateral esquerdo Filipe Luis.

O atacante Robinho, autor do gol brasileiro, também teve discurso parecido. "Tivemos oportunidade de matar o jogo. Com todo respeito, a seleção do Paraguai não é das melhores. Tomamos gol em uma bobeira nossa e infelizmente perdemos", afirmou.