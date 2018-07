Jogadores do Brasil interrompem treino para brincar com garoto cadeirante

TERESÓPOLIS - Felipão e seus jogadores se juntaram após o aquecimento do treino desta manhã, visando a Copa do Mundo, para participar de um evento no campo principal da Granja Comary com o apresentador Luciano Huck, da Rede Globo, que estava acompanhado de seus filhos Joaquim e Benício. Os atletas conheceram o garoto cadeirante Leonardo Marques Tomé, que sofre de artrogripose, e tem no futebol, e no futebol da seleção brasileira, uma de suas alegrias e motivo para sorrir.

De acordo com a CBF, há dois meses ele escreveu uma carta para a produção do 'Caldeirão do Huck' e também para a entidade do futebol pedindo para conhecer os jogadores e Felipão e poder acompanhar um dos treinos do Brasil de preparação para a Copa em Teresópolis. Luciano se comoveu com a história e correu atrás para tentar realizar o sonho do garoto.

Ainda de acordo com a CBF, o futebol ajudou Leonardo a melhorar sua condição motora. Não fosse por isso, seus movimentos seriam ainda mais reduzidos. Léo nasceu com a doença e aos 17 anos conhece bem os atletas da seleção.

A informação de que teriam a visita no treinamento desta quinta foi passada pela comissão técnica na véspera. Após o aquecimento de 20 minutos no campo anexo ao principal, os jogadores rodearam o garoto. Todos participaram. Houve duas saraivadas de aplausos.

Já na parte final dos trabalhos, o zagueiro David Luiz, talvez a pedido do próprio garoto, aproximou-se do menino de cadeiras de rodas e literalmente bateu um bola com ele. O garoto desceu da cadeira, sentou-se no gramado e começou a fazer 'altinhas' com a perna esquerda. Mostrou boa habilidade para um menino em suas condições.

Felipão não se opôs a nada, nem mesmo ao fato de os jogadores perderem bons cinco minutos entre o aquecimento e o treino com bola, um minicoletivo, já com o time titular definido: Julio Cesar, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

Do lado de fora da Granja Comary, um grupo de meninos e meninas passaram o treino todo gritando os nomes de Neymar e Hulk. A garotada estava na cerca que divide o complexo esportivo da CBF do Clube Comary. Não viram nenhum jogador e nem receberam autógrafos.