Jogadores do Brasil lamentam descuido no final do jogo

Depois da derrota para a Argentina por 1 a 0, os jogadores da seleção brasileira deixaram o gramado no Khalifa International Stadium, em Doha, no Catar, lamentando o descuido no final do amistoso desta quarta-feira. Afinal, o gol da vitória argentina saiu já aos 46 minutos do segundo tempo, numa linda jogada individual de Messi.

"Tentamos jogar para frente e buscamos o gol no segundo tempo. Infelizmente, num descuido nosso tomamos o gol", avaliou o atacante Robinho, que foi o capitão da seleção brasileira no amistoso contra os argentinos.

A derrota para a Argentina acabou com o aproveitamento 100% da seleção desde que o técnico Mano Menezes assumiu o comando - até então, o Brasil tinha vencido Estados Unidos (2 a 0), Irã (3 a 0) e Ucrânia (2 a 0). E ainda provocou o fim da invencibilidade da defesa brasileira, que sofreu o seu primeiro gol nesse período.

"É triste, a gente vinha fazendo um excelente trabalho. O jogo já estava controlado, mas contra a Argentina não pode ter nenhum descuido", afirmou o zagueiro David Luiz, que foi titular nos quatro amistosos sob o comando de Mano Menezes. "Agora é levantar a cabeça. Fizemos uma excelente partida e esse jogo serve como aprendizado para o grupo."