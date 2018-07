Jogadores do Brasil reclamam da violência colombiana após vitória

Os jogadores da seleção brasileira deixaram o Estádio Sun Life, em Miami, reclamando da violência dos colombianos na vitória por 1 a 0 na noite da última sexta-feira, no primeiro amistoso da segunda Era Dunga. Também criticaram a atuação do árbitro canadense, Dave Gantar.

O atacante Neymar, autor do gol da vitória com um belo gol de falta aos 37 minutos do segundo tempo, deixou o estádio mancando. Mas não deve desfalcar a equipe na partida contra o Equador, terça-feira, em Nova Jersey. "A Colômbia bate bastante. Tenho de tomar cuidado", afirmou.

Há duas semanas, ele não participou da primeira rodada do Campeonato Espanhol por causa de uma torção no tornozelo esquerdo. Durante esta semana, fez exercícios especiais de fortalecimento muscular em função da lesão.

O zagueiro David Luiz sentiu dores no joelho após uma disputa aérea. O departamento médico da seleção brasileira preferiu esperar 24 horas para fazer uma análise mais detalhada da situação, que o tirou da partida no segundo tempo. Há o risco de que ele não esteja apto para o próximo amistoso e seja substituído por Marquinhos.

"Acho que estou ficando velho (risos). Senti dores no joelho e eles vão olhar melhor depois. Mas acho que o árbitro teve um pouco de dificuldade para conter o jogo, acho que é porque é canadense, não sei. Eles fizeram até algumas faltas desleais", disse o zagueiro após o jogo.

Ao todo, foram 33 faltas na partida, mas o Brasil cometeu mais infrações: 19 a 14. O número de cartões atesta que as infrações não foram aquelas simples, para dificultar a evolução do adversário. A Colômbia recebeu seis amarelos e um vermelho para Cuadrado. O Brasil foi advertido duas vezes (Luiz Gustavo e Ramires). Os jogadores do Brasil têm folga neste sábado e voltam a treinar novamente no domingo, quando viajam para Nova Jersey.