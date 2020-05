Jogadores do italiano Cagliari abrem mão do salário de abril

Os jogadores do Cagliari abriram mão do salário de abril para ajudar o clube da Serie A, que está enfrentando dificuldades financeiras devido à pandemia de coronavírus. O presidente da entidade, Tommaso Giulini, agradeceu aos jogadores "por sua sensibilidade em querer contribuir concretamente para proteger o clube italiano diante de um futuro particularmente complicado e difícil de prever".

"Conforme solicitado pelos signatários do documento, este acordo contribuirá para uma redução drástica nas demissões de funcionários do clube", afirmou o clube da Sardenha. Jogadores de várias equipes da Série A, como Juventus, Roma e Parma, chegaram a um acordo com seus times para reduzir seus salários a fim de ajudar financeiramente os clubes no momento em que a competição foi suspensa em meados de março. A pandemia causou quase 31.000 mortes na Itália.

Sem jogos há quase dois meses, os clubes italianos estão trabalhando pela retomada do campeonato, e os treinamentos coletivos deverão retornar a partir de 18 de maio.