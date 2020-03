Jogadores do Campeonato Inglês não aceitam redução salarial proposta pelas equipes

Os jogadores do Campeonato Inglês não têm se mostrado abertos a reduzir os salários durante a paralisação do calendário causada pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o jornal The Guardian, apesar da vontade dos clubes em diminuírem as despesas nesse período sem jogos, os atletas aceitam apenas que os vencimentos sejam atrasados, mas não reduzidos durante a crise.

De acordo com a publicação, os clubes têm como objetivo tomar decisões conjuntas e não unilaterais para resolver o impasse. Desta forma, mesmo com o interesse em reduzir as folhas de pagamento, os proprietários das equipes terão de se contentar com apenas uma interrupção das despesas salariais, que seriam realizadas a partir da recuperação financeira do clube.

Outro fator preocupante para as equipes inglesas está relacionado à arrecadação oriunda das bilheterias. Caso as competições sejam retomadas sem público, alguns clubes perderiam uma de suas principais receitas. A pausa no calendário local está assegurada pelo menos até dia 30 de abril.

Ao que tudo indica, não acontecerá na elite do Campeonato Inglês o que aconteceu com o Leeds United, na segunda divisão. Os jogadores aceitaram a redução salarial para que os demais funcionários continuassem a receber os vencimentos, sem qualquer tipo de desconto.