Jogadores do Comercial cancelam greve e time vai enfrentar o Corinthians

SÃO PAULO - Depois de fazer ameaça de greve, os jogadores do Comercial, de Ribeirão Preto, entraram em acordo com a diretoria e vão a campo para o jogo desta quarta-feira, contra o Corinthians, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O elenco reclamava da falta de pagamento de 80% do salário do mês de janeiro.

Uma reunião entre os diretores e os jogadores na tarde desta terça-feira na concentração, em São Paulo, pôs fim ao impasse. Segundo o clube, o débito foi quitado com cheques cruzados, porém os jogadores queriam descontar o recebimento na boca do caixa. Agora, todos os cheques estão sendo refeitos para que o pagamento saia logo depois do feriado de Carnaval.

O problema de pendência salarial não é novidade no clube. Na última quinta-feira, após a vitória sobre o Paulista, o técnico Vagner Benazzi afirmou que a falta de pagamento ao jogadores era um dos motivos pela campanha ruim no Estadual. O time tem oito pontos em dez jogos. Com a crise, os torcedores se mobilizaram pelo Facebook para arrecadar dinheiro e ajudar o elenco.