Jogadores do Corinthians admitem atuação ruim em estreia

O empate sem gols com o Grêmio, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, frustrou a estreia do atual campeão da competição, o Corinthians. Os jogadores admitiram na saída de campo no Itaquerão que o time poderia ter jogado melhor e começado a campanha com um resultado positivo como mandante.

"Mesmo o Grêmio sendo uma equipe de qualidade, tínhamos de agredir mais. Foi um tropeço. Agora temos a obrigação de ganhar fora de casa", comentou o meia Giovanni Augusto, um dos três substitutos que entraram no segundo tempo. O técnico Tite apostou em opções ofensivas na etapa final para tentar ganhar o jogo, mas só conseguiu pressionar o Grêmio nos minutos finais. O goleiro Marcelo Grohe garantiu o 0 a 0.

Um dos remanescentes do título do ano passado, o volante Elias admitiu a decepção pelo resultado. "Faltou calma na hora de finalizar. Ano passado fomos campeões e não vencemos o Grêmio. O Campeonato Brasileiro é assim, são 38 jogos difíceis", afirmou.

Já o meia Marquinhos Gabriel analisa o empate como positivo por ter sido diante de um time forte. "O importante é não perder. Com certeza vamos evoluir durante a temporada", explicou.

Na próxima rodada o Corinthians vai enfrentar o Vitória, domingo que vem, em Salvador. O próximo adversário é recém-promovido à Série A e vem de derrota por 4 a 1 na estreia, sofrida para o Santa Cruz, em Recife.