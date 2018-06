Jogadores do Corinthians apostam na força da Arena para alcançar a semifinal

Apesar do mau futebol e da derrota para o Bragantino, domingo à tarde, no Pacaembu, os jogadores do Corinthians apostam na força da Arena Corinthians para buscar a recuperação e conquistar a vaga nas semifinais, quinta-feira à noite.

"Temos de mostrar personalidade e maturidade dentro da nossa casa", disse o goleiro Cássio, que ainda não admitiu ter falhado nos gols do Bragantino. Ele disse ter tido azar no segundo.

O volante Gabriel é outro que demonstra grande confiança na classificação. "Somos muito fortes na Arena. Temos totais condições de reverter, qualidade, raça e a torcida ao nosso lado. Temos de redobrar a atenção."

O atacante Clayson aproveitou outros momentos importantes vividos no estádio de Itaquera. "Já revertemos outras situações complicadas e vamos conseguir de novo."

Maycon foi outro a demonstrar grande confiança para quinta-feira. "Tenho certeza de que o professor (Fábio Carille, o técnico) vai armar uma forma correta para que possamos reverter o resultado."